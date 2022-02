Premium TV

Voor tonnen opgelicht via datingapp in ’The Tinder swindler’

Ook al heb je honderden keren een match op de datingapp Tinder, het blijft een uitdaging om de ideale man te vinden. De 29-jarige Cecilie dacht in 2018 dat Cupido eindelijk raak had geschoten. In werkelijkheid was het haar nieuwe vlam die beet had. De documentaire The Tinder swindler, nu te zien op ...