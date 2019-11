The Beatles-fotograaf Robert Freeman (83) overleden

Zanger en ex-Beatle Paul McCartney maakte het overlijden van Freeman vrijdag bekend op zijn website. „Hij was een van onze favoriete fotografen tijdens onze Beatles-tijd en hij was verantwoordelijk voor enkele van onze meest iconische albumhoezen. Naast dat hij een geweldige professional was, was hij ook fantasierijk en een echte originele denker. Ik ga deze fantastische man missen, maar zal altijd de warme herinneringen die ik aan hem heb koesteren”, aldus McCartney in een verklaring.

In zijn ode aan Freeman denkt McCartney ook terug aan een paar iconische fotoshoots die hij met de band heeft gehad. „Mensen denken vaak dat de foto voor With The Beatles, met onze voorhoofden half in de schaduw, een zorgvuldig gearrangeerde studio-opname was. Eigenlijk schoot Robert dat plaatje even vlug in de kelder van een hotel waar we in verbleven, waar het licht door de ramen aan het einde van de gang naar binnen viel. Volgens mij heeft het niet langer dan een half uur geduurd”, verklapt de Beatles-legende.