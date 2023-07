Spice Girl Mel C maakt WK-lied voor Engelse voetbalsters

Naast Mel C gaat het om onder anderen Self Esteem en Wolf Alice-zangeres Ellie Rowsell. Ook Al Greenwood, Marika Hackman, Shura, Rachel Chinouriri, Jasmine Jethwa, Rose Gray, Highlyy, en Olivia Dean zijn te horen. Het gezelschap brengt het lied uit onder de naam Hope FC, een verwijzing naar Hope Powell, voormalig speelster en coach van het nationale elftal. De titel van het nummer is een verwijzing naar de bijnaam van de Engelse voetbalvrouwen, The Lionesses.

Voor Mel C is het al de derde keer dat ze meewerkt aan een voetbalnummer voor een Engelse ploeg. Dat deed zij in 1998 al eens samen met de Spice Girls voor (How Does It Feel to Be) On Top of the World en in 2014 voor een cover van het nummer Greatest Day van Take That.