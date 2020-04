’Gigi Hadid in verwachting’

Hadid en haar vriend Zayn Malik zouden over ongeveer 20 weken hun eerste kindje mogen verwelkomen. Volgens TMZ is het onduidelijk of de twee het geslacht van hun baby weten.

Hadid en Malik kregen in november 2015 een relatie. Regelmatig was het uit en dan weer aan. In januari vorig jaar verbrak het koppel hun relatie. Tijdens Valentijnsdag van dit jaar maakten de twee bekend weer samen te zijn.