Tragikomisch ’All inclusive’: Huwelijkscrisis in tropisch paradijs

Wat: film, tragikomedie

Regie: Aniëlle Webster

Met: Tibor Lukács, Jennifer Hoffman, Aiko Mila Beemsterboer

Voor Jacco (Tibor Lukács) komt die aankondiging als donderslag bij heldere hemel, maar Sylvie (Jennifer Hoffman) loopt eigenlijk al een tijdje op haar tandvlees. Ze heeft geen zin meer in het eindeloze midlife-gemopper van haar echtgenoot. Tijd voor nieuwe mensen, gratis drank en georganiseerd vertier. Tienerkinderen Loïs (Aiko Mila Beemsterboer) en Bink (Bing van Son) trekken intussen hun eigen plan, hoewel ook zij niet goed weten wat ze met hun leven moeten.

Zwembadspelletjes

Afleiding is er in ieder geval genoeg in het luxeresort, op het ongemakkelijke af. Van een huilerige musical tot bloedfanatieke zwembadspelletjes; het animatieteam doet net iets te hard z’n best om gasten te vermaken. Verder draait deze tragikomedie vooral om vier mensen met een identiteitscrisis. Gezinsleden die zichzelf tegen beginnen te komen, ieder op hun eigen manier.

De plotwendingen die daarvoor nodig zijn, voelen soms een beetje flauw en vergezocht. Tegen het einde begint het toevalletjes te regenen. En toch heeft deze tragikomedie iets oprechts en sympathieks. Regisseur Aniëlle Webster (Huisvrouwen bestaan niet) schakelt niet alleen soepel tussen grap en ernst, maar heeft ook genoeg aandacht voor alle vier de hoofdpersonen. De fijne cast maakt daar dankbaar gebruik van.

✭✭✭