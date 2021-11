Ellie Goulding: ’Ik dronk wodka als water’

„Ik kon mezelf midden op de dag afvragen of ik niet even een wijntje of iets kon drinken”, vertelt Goulding. Wat haar betreft is het geen toeval dat artiesten vaak naar de drank of de drugs grijpen, omdat die tijdens optredens vaak al een enorme adrenalinestoot beleven. Zij kwam erachter dat het drinken van wodka met soda water haar niet alleen hielp tegen de dorst, maar haar ook een kick gaf. „Het is die constante high die je wilt ervaren om te voelen dat je leeft.”

Ondertussen heeft Ellie Goulding haar levensstijl weten om te gooien. Ze schreef zelfs een boek Fitter. Calmer. Stronger. waarin ze ook haar andere verslaving, aan sporten, beschreef. Verder beschrijft ze hoe ze haar demonen overwon en een gezonder dieet en een gezondere houding richting het sporten omarmde.

Na haar huwelijk met kunsthandelaar Caspar Jopling in 2019 werd zij dit jaar in april voor het eerst moeder van hun kindje, Arthur.