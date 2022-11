Premium Het beste van De Telegraaf

Bestsellerauteur Tatiana de Rosnay openhartig over eetstoornis: ’Dun zijn was een obsessie’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Schrijfster Tatiana de Rosnay: „Ik had regelmatig last van vreetbuien.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Meer dan 25 jaar lang droeg bestsellerauteur Tatiana de Rosnay (61), bekend van de oorlogsroman Haar naam was Sarah, een groot geheim met zich mee. „Niemand, zelfs mijn familie niet, wist dat ik aan een eetstoornis leed. Dun zijn was een obsessie voor me. Nooit was ik tevreden over mijn lichaam. Als ik in de spiegel keek, zag ik een worst met een dikke pens en uitdijende heupen.”