Aanstekelijke levenslust in tippeldrama ‘Princess’

Princess is de tweede regie van de Italiaan Roberto de Paolis, die zijn nieuwsgierigheid naar straatprostitutie besloot te bevredigen door er een film over te maken. Hij schreef het scenario in samenspraak met een aantal vrouwen die daadwerkelijk met tippelen hun geld verdienen. Ook laat hij ze personages spelen die niet ver van hen afstaan.

Ontdekking

Vooral Glory Kevin blijkt daarbij in de titelrol een ontdekking. Ze heeft niets zieligs, wordt door Paolis niet neergezet als slachtoffer. Net als haar vriendinnen is Princess naar Italië gekomen in de hoop op een betere toekomst. Die streeft zij na, op haar eigen manier. Trots poseert ze met sportauto van een rijke klant. Behendig maakt ze een ander - die haar veel te weinig wilde betalen - een extra stapeltje bankbiljetten afhandig.

Alleen met de paddenstoelenplukker (Lino Musella) die zij tussen de bomen ontmoet, weet Princess eigenlijk geen raad. Vooral omdat hij niet op seks lijkt uit te zijn. Zijn vriendelijkheid fascineert haar, terwijl haar leven hem boeit. Die wederzijdse interesse geeft de rauwe realiteit een gouden randje in dit tippeldrama vol ongebreidelde levenslust.

✭✭✭ (3 sterren uit 5)