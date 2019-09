Jandino Asporaat hield liever de schijn op

De buitenwereld merkte niet als het niet lekker ging met Jandino. „Meesten van jullie ken ik al jaren. Wij hebben zoveel met elkaar gedeeld. Bijna altijd was het goed nieuws en als het dreigde naar iets negatiefs, wist ik het altijd om te draaien voor mezelf en de buitenwereld naar weer iets positiefs. Er was bijna nooit ruimte voor een traan.”

Nu de komiek zijn levensverhaal heeft opgetekend in DINO, is dat wel anders. „Door het schrijven van dit boek werd ik gedwongen het gesprek met mezelf aan te gaan en delen van mijn leven, die ik op een of andere manier verborgen hield, onder ogen te zien en hiermee te dealen zodat ik deze nu echt los kan laten.”

Jandino is erg trots op zijn boek, dat op 15 oktober verschijnt. „Ik hoop dat het voor jullie net zo motiverend en inspirerend gaat zijn als het voor mij is.”