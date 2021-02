Lady Gaga: ’Optreden inauguratie was de grootste eer van mijn leven’

Toch had het optreden ook een donker randje voor de 34-jarige Amerikaanse, omdat er vlak daarvoor rellen waren uitgebroken bij het Capitool. „Ik bid voor iedereen in dit land, ik hoop dat jullie je oké voelen”, vertelt ze. „Dat je je geliefd voelt en dat we samen werken aan het opbouwen van een liefdevolle maatschappij.”

Gaga en Joe Biden gaan al jaren hecht met elkaar om. Zo hielp ze bij zijn campagne in november en zetten ze zich in 2017 samen in voor de slachtoffers van seksueel geweld.