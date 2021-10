Lena Dunham woedend na fatshaming om huwelijksfoto’s

Dunham trad anderhalve week geleden in het huwelijk met muzikant Luis Felber en bevestigde dat vorig week met een trouwfoto op social media. Daaronder lieten veel collega’s gelukwensen achter, maar onder die positieve reacties stonden ook veel vervelende opmerkingen. „Ik was weer even vergeten waarom ik heb geleerd voorzichtig te zijn op internet”, vertelt de actrice. „Het is heel gemakkelijk om je onder te dompelen in het geluk van alle lieve berichten en de beerput daaronder te vergeten. Op het meeste daarvan wil ik niet eens reageren of met jullie delen, maar ik trek de grens bij het idee dat ik me moet schamen voor hoe mijn lichaam is veranderd sinds ik voor het laatst op televisie was.”

(Tekst loopt door onder post)

De 35-jarige zegt het ironisch te vinden dat het lichaam dat ze nu heeft wordt vergeleken met haar lichaam van toen, dat destijds net zo hard werd bekritiseerd. Ook vraagt ze zich af wanneer de wereld eens zal leren om dun zijn niet gelijk te trekken met gezondheid en geluk. „Natuurlijk kan gewichtsverlies het resultaat zijn van positieve verandering in iemands gewoontes. Maar dat kan gewichtstoename ook. De foto’s waarmee ik vergeleken werd, komen uit een tijd dat ik verslaafd was en een nog niet gediagnosticeerde ziekte had.”

Dunham heeft eerder bekendgemaakt dat ze herstellende is van een verslaving aan pijnstillers. Ook lijdt ze aan endometriose waarvoor ze meerdere keren onder het mes ging. „In de vier jaar sinds ik afgekickt ben en me ben gaan richten op mijn gezondheid, ben ik een betere zus, vriendin en dochter geworden. En ja, heb ik mijn man ontmoet die me trouwens niet herkent op die oude foto’s want hij ziet hoe ik er niet op straal.” Ze drukt mensen op het hart hun lichaam te omarmen. „Dat doe ik ook, en ik geniet er volop van.”