’Betaalbare’ Banksy te mooi om waar te zijn?

’Bird with Grenade’

De gekte rondom de Britse anonieme streetart-kunstenaar Banksy stijgt tot grote hoogte. Tot in de Koperen Hoogte, zelfs. Veilinghuis Hessink veilt in dit markante Zwolse gebouw donderdag het werk Bird with Grenade. Het staat in de catalogus met een richtprijs van slechts 150.000 tot 200.000 euro. Een buitenkansje? Vorige maand bracht het werk Show me the Monet (2005) nog 8,4 miljoen euro op bij een veiling van Sotheby’s. Hoe kan dit?