Holly kan elk moment bevallen. Dat heeft de 33-jarige blondine zelf gezegd tegen de Las Vegas Sun.

"Het moment is daar. We hebben besloten de bevalling in te leiden als dat nodig is. Het zou nog zo'n drie dagen kunnen duren."

Haar vriend Pasquale Rotella en tevens vader van de baby, zal bij de bevalling aanwezig zijn. "Hij vindt het net zo spannend als ik. Misschien wel nog spannender!"