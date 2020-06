Privédetective met Nederlandse roots

Dex (l.) wordt gespeeld door Cobie Smulders die we kennen van How I met your mother. Ⓒ Foto ABC

Ze had de lachers op haar hand in How I met your mother (HIMYM), vocht mee met de Avengers en stuntte met Tom Cruise in Jack Reacher. De naam Cobie Smulders ligt voor Nederlandstaligen prima in het gehoor, maar in Noord-Amerika krijgt de actrice vooral over haar voornaam nog weleens vragen. Ze legt dan geduldig uit dat het min of meer een bijnaam is; voluit heet ze Jacoba, naar de tante van haar Nederlandse vader.