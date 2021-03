Jesy Nelson keert terug als soloartiest

„Ik ben zo blij om me bij YMU aan te sluiten en kan niet wachten om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen”, aldus de 29-jarige Britse. Jesy stopte eind vorig jaar met Little Mix omdat ze met mentale problemen kampte. De groep werd in 2011 opgericht.

YMU, waar ook bijvoorbeeld Take That en dj Steve Aoki onder contract staan, is blij dat Jesy Nelson een contract heeft getekend. „Jesy heeft ongelooflijk veel succes als artiest en performer en is op het goede adres om haar carrière voort te zetten”, laat het bedrijf weten.