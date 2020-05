Oprah Winfrey en Steven Spielberg verrassen Amerikaanse studenten

John had besloten om alle scholieren en studenten in het zonnetje te zetten tijdens zijn onlineserie Some Good News (SGN). Omdat ze vanwege de coronacrisis een ceremonie missen om het schooljaar of hun studie af te sluiten, wilde de acteur er een extra speciaal feest van maken.

Alle sterren hadden tips en deelden hun wijsheden met de kijkers. Zo sprak Spielberg over het belang van dromen. „Ze geven je kracht tijdens alle obstakels die mensen en de omgeving veroorzaken”, aldus de regisseur.

Oprah vertelde hoe zij in haar leven veel tegenslagen heeft meegemaakt, maar dat ze daar alleen maar sterker door is geworden. „Ik geloof dat falen een kans is om jezelf een andere kant op te sturen.”

De talkshowhost is op 15 mei ook van de partij tijdens een grote digitale afstudeerceremonie, georganiseerd door en te zien op Facebook. Oprah opent de show met een praatje en ook Lil Nas X en Jennifer Garner spreken studenten van universiteiten en scholen in de Verenigde Staten toe.