Jackass-ster Bam Margera krijgt straatverbod vanwege doodsbedreigingen

Ⓒ Getty Images

Opnieuw is de voormalige Jackass-ster Bam Margera in opspraak geraakt. De Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ schrijft dat de tv-persoonlijkheid gedreigd zou hebben een man te doden met zijn boksbeugels. De 28-jarige Daniel Cardenas beweert dat Margera hem vorige maand heeft bedreigd in zijn huis. Inmiddels heeft Margera een straatverbod opgelegd gekregen. Hij mag niet in de buurt van Cardenas of zijn huis komen.