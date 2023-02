Metallica doneert 250.000 dollar aan Turkije en Syrië

„We kunnen geen woorden vinden om de verwoestingen in het zuiden van Turkije en noorden van Syrië te beschrijven”, schrijft Metallica onder meer. „De aardbeving met een kracht van 7.8 heeft de hele regio in puin gelegd. Het dodental blijft stijgen, tragisch genoeg al boven de 36.000 levens.”

In het tweede bericht gaat de band in op de All Within My Hands Foundation, de stichting die Metallica in 2017 startte om mensen te helpen in de breedste zin van het woord. „Twee van de partnerorganisaties van All Within My Hands, Direct Relief en World Central Kitchen, zijn aanwezig om medische hulp en eten te geven aan de slachtoffers van deze ramp.”

De All Within My Hands Foundation heeft aan beide partners 125.000 dollar gedoneerd om hierbij te helpen.