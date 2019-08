Katie Price verlaat bont en blauw het ziekenhuis

Volgens de Daily Mail heeft Katie een face- en ooglift ondergaan, heeft ze haar borsten laten verkleinen tot cup D en heeft ze aan haar kont laten sleutelen. Ook haar verloofde Kris Boyson kwam met een pleister naar buiten, hij bleek een nieuwe neus te hebben. Voor de helft van het geld wel te verstaan. Aangezien zijn liefje zoveel behandelingen had ondergaan, kreeg hij korting.

Katie had wat meer pleisters nodig dan Kris. Zo heeft ze verband om haar gezicht en hals, zo is te zien op foto’s. Ook heeft ze pleisters en verband onder haar ogen en aan de zijkant van haar gezicht. Het leek erop dat ze veel pijn had. Ze werd gefotografeerd terwijl ze haar borsten moest ondersteunen. En ook haar ogen leken nauwelijks open te gaan.

Overigens heeft Katie de camera’s toegelaten in het ziekenhuis en dus zullen we binnenkort vast kunnen bewonderen hoe het er aan toe is gegaan.