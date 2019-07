Het ingewikkelde liefdesleven van Giel Beelen

Giel Beelen Ⓒ ANP

Giel Beelen dacht in 2014 eindelijk de liefde van zijn leven te hebben gevonden in de twaalf jaar jongere blondine Nicolien Nusselder. Hoewel hij na een eerder huwelijk en een verbroken verloving niet meer de behoefte voelde met zijn nieuwe liefje in het huwelijksbootje te stappen, wist hij het zeker: met haar wilde hij oud worden en kinderen krijgen. Maar helaas, ook deze relatie hield geen stand.