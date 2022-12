Twitter-account Piers Morgan gehackt en gewist

Piers Morgan Ⓒ Getty Images

Het Twitter-account van de Britse journalist Piers Morgan is dinsdag gewist, nadat het eerder was gehackt. Dat blijkt uit een bericht op het account van zijn programma Uncensored. „Mocht je het je afvragen, Piers Morgan is gehackt. Is er misschien een kans om hem terug te krijgen @elonmusk?”, staat er gericht aan de nieuwe eigenaar van Twitter.