Opnames Mission Impossible 7 eindelijk van start

Voorbereidingen voor de opnames van de zevende film met Tom Cruise in de rol van Ethan Hunt waren in volle gang toen de coronacrisis uitbrak. Na een gedwongen stop van een paar maanden ging het stuntteam in de zomer aan de slag met het plannen van een aantal actiescènes, waarbij de motor van een stuntman vlam vatte en de set beschadigde. Dit zorgde opnieuw voor vertraging maar gezien de post van McQuarrie draaien de camera’s nu echt.

Cast en crew zijn neergestreken in Noorwegen, waar een enorme soort schans is gebouwd, zo is te zien op de foto die de regisseur deelde. Daarop staat een persoon, maar die is niet duidelijk genoeg in beeld om te zien of het Cruise is. De 58-jarige acteur staat erom bekend dat hij nog altijd veel van zijn stunts zelf uitvoert.