Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks tour langs radiozenders blijft de hitlijst mateloos populair Top 40 heeft haar 3000e editie gehaald: ’Over twee jaar kunnen we 60-jarig bestaan vieren’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

„Een hit heeft vele vaders”, zegt dj Erik de Zwart (links), hier op archiefbeeld met collega-dj Jeroen Nieuwenhuize tijdens een expositie over de Top 40. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het is feest bij de Top 40. De wekelijkse hitlijst, die door zeezender Veronica in 1965 werd gelanceerd, beleeft vandaag de 3000e editie. Erik de Zwart, die de lijst dertien jaar presenteerde en voorzitter is van de Stichting Nederlandse Top 40, blijkt een wandelende encyclopedie als het gaat om cijfers en weetjes. „Ik heb zelf tussen 1989 en 2003 bij elkaar 666 uitzendingen gedaan.”