Zorgt prinses Eugenie voor royale verzoening?

Binnenland

Koningspaar blikt terug op Spelen: fantastische oogst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken tevreden terug op de prestaties van de Nederlandse atleten tijdens de Olympische Spelen. TeamNL veroverde tijdens de Spelen in Japan 36 plakken en eindigde op de zevende plek in het medailleklassement. Qua aantal medailles is dat de beste prestatie o...