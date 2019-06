Duncan Laurence naar Hullabaloo Festival

Naast Duncan zijn ook Oscar & The Wolf en Craig David aan de line-up toegevoegd. Eerder kondigde Hullabaloo al de komst van onder anderen BLØF, Robin Schulz, DI-RECT en Lost Frequencies aan.

„We zijn trots op deze line-up die we voor deze eerste editie kunnen presenteren en dat de naam van Duncan Laurence daarbij niet ontbreekt”, zegt organisator Mitchel Bovenlander. „We zijn heel blij, na Pinkpop, het eerste festival te zijn dat hem mag aankondigen. Gisteren heeft hij bewezen nu al over een uitgebreid repertoire te beschikken. Met hem, Oscar & The Wolf en Craig David zetten we de laatste puntjes op de i.”

Hullabaloo vindt plaats op 30 en 31 augustus. De kaartverkoop is al begonnen.