Chariots of Fire-regisseur Hugh Hudson (86) overleden

Hudson won in zijn carrière onder meer een Oscar en een BAFTA voor beste regisseur met Chariots of Fire, zijn bekendste werk. Met zijn film Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes werd hij onder meer genomineerd voor een Cesar en een Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

Hudson laat zijn vrouw Maryam, zoon Thomas en eerste vrouw Sue achter.