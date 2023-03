Acteur Dick van Dyke (97) gewond na eenzijdig auto ongeluk

TMZ meldt dat de inmiddels 97-jarige Van Dyke in zijn eentje achter het stuur zat toen het noodlot toesloeg. De doorgaans zonnige staat Californië kampt al maanden met extreme regenval waardoor wegen onverwacht glad en onbegaanbaar kunnen zijn.

Van Dyke, die in 1964 naast Julie Andrews schitterde in Mary Poppins, ramde met zijn auto een hek en wachtte ter plaatse de komst van hulpdiensten. Hij liep bij de crash volgens TMZ verwondingen aan zijn neus en mond op. Ambulancepersoneel hielp het bloeden te stoppen, maar Van Dyke weigerde mee te gaan naar het ziekenhuis om een hersenschudding uit te sluiten.

Rijtest

Het ongeval blijft mogelijk niet zonder gevolgen voor Van Dyke. De politie is voornemens hem opnieuw een rijtest te laten doen om zeker te zijn of hij gezien zijn respectabele leeftijd nog in staat is adequaat een auto te besturen.

Bruinvissen

Het is niet voor het eerst dat Van Dyke op het nippertje de dans ontspringt. In 2010 vertelde hij in de talkshow van Craig Ferguson hoe hij ooit op zijn surfplank in slaap viel en gevaarlijk ver van de kust afdreef. Een school bruinvissen kwamen de acteur te hulp door hem met plank en al naar de kant te duwen.