Dochter Heidi Klum maakt debuut als model

Heidi liet eerder deze maand al weten dat haar dochter maar wat graag in haar voetsporen zou willen treden en nu heeft de zestienjarige blondine haar eerste stappen in een potentieel veelbelovende modellencarrière gezet.

„Het was slechts een kwestie van tijd tot ik het zelf als model zou proberen”, vertelt Leni in het blad. „Ik kreeg mijn eerste aanbod toen ik pas 12 of 13 jaar was van een merk dat ik toen graag droeg: Brandy Melville. Ik smeekte mijn moeder of het mocht, maar ik had geen schijn van kans. Ik begrijp nu dat ik veel te jong was”, blikt ze terug.

„Voor de meeste banen zou ik mijn gekke gedrag moeten onderdrukken om professioneel over te komen, maar als model kan ik alles loslaten en gewoon zijn wie ik ben. De baan is de perfecte uitlaatklep voor alle energie die ik in mij heb.”