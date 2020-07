Ghislaine Maxwell rolde telefoon in folie om FBI te misleiden

De aanklagers maakten maandag bekend dat er een mobiele telefoon was gevonden in de woning van Maxwell, verpakt in aluminiumfolie. Men is ervan overtuigd dat ze dat had gedaan om het signaal te verstoren en daardoor minder makkelijk te traceren zou zijn. De ’madam’ zou ’zeer bekwaam zijn in verstoppertje spelen’ en om die reden vinden de aanklagers dat haar borg moet worden afgewezen.

Maar liefst 24 bewapende agenten van de opsporingsdienst maakten in de ochtend van 2 juli een einde aan de maandenlange vlucht van Maxwell. Zij verbleef op dat moment in Tuckedaway, een villa in de bosrijke omgeving van Bradford, New Hampshire. Een woning die wordt omschreven als een ’geweldig toevluchtsoord voor de natuurliefhebber die ook totale privacy wil’. Daarmee leek het haast de perfecte plek om zich schuil te houden voor de opsporingsdienst.

Borg

De 58-jarige Maxwell, weggestopt in een gevangenis in New York, verschijnt dinsdag voor de rechter, waar een jury zal bepalen of ze haar proces mag afwachten buiten de muren van de Metropolitan Detention Center in Brooklyn. De handlanger van Epstein en vroegere vriendin van de Britse prins Andrew heeft een borgsom voorgesteld van 5 miljoen dollar.

Om te voorkomen dat ze, net als Epstein, zichzelf van het leven berooft, heeft de federale politie van New York naar verluidt al haar kleding en lakens ingenomen. Volgens The New York Post is Maxwell gedwongen papieren kleding te dragen en slaapt ze op een matras zonder beddengoed. Ook zou er streng op worden gelet dat de Britse socialite, die ervan wordt verdacht in samenwerking met Epstein minderjarige meisjes te hebben gerekruteerd voor seksuele handelingen, niet iets aangedaan kan worden door andere gevangenen.