Sprookjesverjaardag voor Paris Hilton

Paris gaf het afgelopen weekend een groot feest met als thema Alice in Wonderland. "Het beste verjaardagsfeest ooit", twitterde de realityster die een Alice kostuum droeg.

Speciaal voor haar verjaardag had de blondine Lil Wayne uitgenodigd. Ze bedankte hem via Twitter: "Dankjewel voor je optreden! Het was heel gezellig met je vanavond. Je was geweldig."

River Viiperi, de lover van Paris, was ook erg onder de indruk van het optreden van de rapper. "Het optreden van Lil Wayne tijdens het feest van mijn liefje was fantastisch. Het was een geweldig feest!."