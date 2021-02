Disney+ in opspraak na ’cancelen’ rechtse actrice

Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz vindt het ontslag van Gina Carano bij The Mandalorian een voorbeeld van cancel culture tegen rechtse publieke figuren. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - Het ontslag van Mandalorian-actrice Gina Carano dreigt een flinke rel voor streamingdienst Disney+ te worden. Conservatieve politici ontdekten dat ze niet de enige steracteur in de Star Wars-serie is die nazi-Duitsland aanhaalde om een politiek omstreden punt te maken. The Mandalorian himself, Pedro Pascal, deed eerder hetzelfde. Waarom werd Pascal niet aangepakt? Er kan maar een reden zijn, aldus de critici: Zij is rechts en hij links.