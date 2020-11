Rechter: vader Meghan geen belangrijke getuige in tabloidzaak

De rechter zei dit over Markle tijdens een hoorzitting over de rechtszaak. Die zitting was ingelast om uitleg te geven over waarom de zaak, op verzoek van Meghan, is uitgesteld naar volgend najaar. Die redenen zijn echter niet openbaar gemaakt omdat ze ’privé en vertrouwelijk’ zijn.

De hertogin van Sussex heeft de uitgeverij aangeklaagd omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een ’vertrouwelijke, persoonlijke’ handgeschreven brief aan haar vervreemde vader publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline Meghans privacy, stelde de vrouw van prins Harry in rechtbankdocumenten.

Eigenlijk zou de rechtszaak op 11 januari van start gaan in Londen, maar die datum werd eind vorige maand verplaatst. Wanneer Meghan nu precies in de rechtbank wordt verwacht, is nog niet bekendgemaakt.