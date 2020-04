Sander Schimmelpenninck blij in Zweden: ’Terrassen zitten vol’

Op zijn foto is te zien hoe de terrassen vol zitten. „Vijf dagen in Zweden; alles open, maar wel vrijwel alleen 50minners op straat”, schrijft Schimmelpenninck erbij. In Zweden zijn weinig maatregelen genomen voor de coronacrisis; horeca mocht gewoon openblijven. Ook kappers en sportclubs zijn nog geopend. Ouderen blijven wel binnen, totdat er een vaccinatie is.

Het lijkt erop dat die aanpak de Quote-hoofdredacteur wel aanspreekt. „Terrassen zitten vol, 100% omzet, zeker met dit weer.” Dat dit model onverschillig lijkt tegenover kwetsbare mensen, ontkent hij. „En niks f*ck de rest, alle 60+ gewoon uit de wind/thuis houden.”

Het levert hem behoorlijk wat weerstand op op het sociale platform. Toch blijft hij bij zijn standpunt: „We moeten niet naar een 1,5-meter-economie, maar naar een 60-min-economie.”