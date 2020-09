Naomi Campbell rouwt om overleden oma: ’Discipline van jou geleerd’

„Alhoewel ik vaak heb geklaagd en gezucht toen ik mijn klusjes moest doen, heb ik de discipline die ik van jou heb meegekregen tot de dag van vandaag gehouden, en daar ben ik je dankbaar voor”, laat Naomi bij een reeks foto’s van zichzelf met haar oma weten. „Je hebt ons allemaal geleerd om kracht en moed te tonen in moeilijke tijden, ons hoofd geheven te houden en onze integriteit te behouden.”

In de post schrijft het model dat haar oma naar Engeland verhuisde omdat daar meer mogelijkheden waren, maar Ruby’s hart altijd in Jamaica heeft gelegen.

De 50-jarige gaat haar oma missen, schrijft ze. „Je was de matriarch die onze familie samenhield. Weet dat jouw kracht in mij zal voortleven. Ik zal altijd van je blijven houden. Tot we elkaar weer zien aan de andere kant. Rust in vrede mijn oma Ruby.”