Albumrecensies Een afwisselende nieuwe White Lies en de verleiding van LONE

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Harry McVeigh van de Britse band White Lies. Ⓒ ANP/HH

Prima band, het Engelse White Lies, maar het ging wel heel vaak op min of minder dezelfde wijze over dezelfde dingen. Op nieuw album As I try to not to fall apart trekken de Britten het wat breder. En hoe kan het toch dat er maar nieuwe muziek blijft verschijnen van het bejaarde LONE?