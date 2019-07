Dit zijn de winnaars van Love Island

„We hadden het echt niet verwacht. We gingen ervan uit dat Sebbie en Martin zouden winnen.” Denzel en Aleksandra hebben 25.000 euro gewonnen. Van het geld willen de twee op vakantie, want ze zijn elkaar tijdens het programma erg leuk gaan vinden. „Op een gegeven moment leer je elkaar kennen. Ik begon Aleks leuker en leuker te vinden en werd verliefd. Toen wist ik wel dat ik het officieel wilde maken, maar van tevoren had ik het niet verwacht”, zo vertelt Denzel aan het AD.

Aleksandra: „Ik had het helemaal niet verwacht. Toen Denz binnenkwam, had ik een totaal ander beeld van hem. Ik had nooit gedacht dat ik op hem verliefd kon worden.”

Ⓒ Arnout Bracke

Nu het programma is afgelopen, hunkert het stel naar contact met het thuisfront. „We zijn nog niet helemaal vrij. We zitten nog op Gran Canaria en hebben nog geen contact met de familie kunnen hebben. Dat is straks het eerste wat wij gaan doen. Onze familie en vrienden bellen en ze bezoeken als we terug in Nederland en België zijn.”