Deense koningin Margrethe ontslagen uit het ziekenhuis

Vorige week onderging Margrethe een zware rugoperatie in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Het medisch team is „tevreden” met de toestand van de koningin, maar een lang hersteltraject staat haar nog wel te wachten. Kroonprins Frederik neemt de komende maanden als regent voor zijn moeder waar.

Een woordvoerder van het Deense hof laat weten dat de koningin dankbaar is voor de goede zorgen in het ziekenhuis. Het paleis liet eerder al weten dat Margrethe „goed en gezien de omstandigheden stabiel” uit de operatie was gekomen.