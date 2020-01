Ⓒ ANP

Terwijl koningin Elizabeth zaterdagavond nog liefdevol sprak over Meghan, is het uitgerekend de familie van de hertogin die haar volledig neersabelt. Vader Thomas Markle en halfbroer Thomas Junior nemen geen blad voor de mond en stellen zeer teleurgesteld te zijn in de keuzes van Meghan. Ze zouden bovendien vrezen dat haar huwelijk met Harry weleens van korte duur kan zijn.