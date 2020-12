Mark Rutte te gast bij Linda de Mol

In het programma ontvangt Linda de Mol gasten die over het afgelopen jaar praten. De opnames zijn al gemaakt. Volgens De Mol was de premier ’erg open’ tijdens het gesprek, al was het tot op de dag van de opnames spannend of zijn bezoek daadwerkelijk door zou gaan. „Stel je voor dat er toch iets gebeurd en dan komt hij niet en dan heb ik maar één gast.”

Die andere gast is Floortje Dessing, laat ze weten. Haar angst bleek gelukkig voor niets. „Ik was zo blij dat ik die auto aan zag komen en dat hij arriveerde.” Ze had hem al eens eerder geïnterviewd en zenuwachtig was ze dan ook niet. „Het was me toen al opgevallen wat voor relaxte en leuke vent dat is.”