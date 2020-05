Boer Marnix herkent zichzelf in boerin Annemiek

Net als Annemiek in het elfde seizoen, bleef ook Marnix met lege handen achter na het liefdesavontuur. „Die pijn en die twijfel herken ik. Niet dat laatste stapje willen en durven nemen en misschien ook wel de angst een ander pijn te doen”, zegt Marnix, die inmiddels al een tijd gelukkig is met Emmie.

Op de vraag van Yvon of hij er spijt van heeft, antwoordt Marnix: „Spijt is een groot woord. Ik denk dat het misschien achteraf verstandiger was geweest om niet op citytrip te gaan.” Hij voegt daar later aan toe: „Ik heb heb het geprobeerd. als je het niet probeert maak je ook geen fouten.”

Of boer Marnix zich wat aantrekt van alles wat er over hem gezegd wordt? „We hebben dat met heel veel smakeloze humor alles teruggelezen op facebook, twitter en alle andere media. Het interesseert me helemaal niet.”

„Zolang Emmie, m’n familie en m’n vrienden weten hoe het zit en zggen: ’wij snappen het’, is het goed”, aldus Marnix.