2020 ook het jaar zónder oudejaarsconference op tv?

Zowel Guido als Youp heeft al gezegd niet voor een zaal met 30 man publiek een tv-registratie te gaan doen. En zelfs dat aantal bezoekers is nu niet meer toegestaan.

Cabaretier Dolf Jansen maakt elk jaar zijn eigen oudejaarsconference. Hij is kapot van de nieuwe lockdown. „Ik begrijp t, geloof dat t nodig is maar onze sector is al zo vaak grrrr behandeld dat...afijn. Voor t eerst in 31 jaar m’n #oudejaars niet kunnen afmaken is echt fukd [sic]”, schrijft hij op Twitter.