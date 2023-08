Wielrenster Puck Moonen: ’Mijn mentale gezondheid op nummer één gezet’

Naar eigen zeggen had Moonen tot voor kort een ongezonde relatie met trainingen en voeding. „Hoe ik mij gedroeg qua trainingen kwam voort uit angst”, vertelt ze. „Angst om minder te doen dan anderen, angst om te falen, angst om niet genoeg calorieën te verbranden die ik opnam om te kunnen trainen… Gedurende de tijd dat ik voor profploegen fietste, heb ik nooit een gezonde relatie gehad met voeding en training. Pas het afgelopen jaar ben ik mij daar volledig bewust van geworden en heb ik ook mijn gewoontes aan kunnen passen.”

„Nu ik erop terugkijk, was het geen gelukkige tijd”, stelt Moonen, die onlangs nog bekendmaate dat ze gestalkt wordt. „Het afgelopen jaar heb ik mijn mentale gezondheid op nummer één gezet en dat heeft mij veel antwoorden gegeven waarom dingen niet werkten of niet goed zijn gegaan. Ik heb er veel over nagedacht hoe ik deze ervaring kan gebruiken om anderen er mee te kunnen helpen en zelf meer over het proces te kunnen leren hoe ik beter terug kan komen.”

Ruzie

Moonen was enkele jaren profrenster. In 2017 tekende ze voor de Lotto Soudal Ladies, voor wie ze tot 2020 actief was. Daarna reed Moonen nog zes maanden voor Bingoal Casino-Chevalmeire, maar daar vertrok ze met de nodige ruzie. Sindsdien verlegde ze haar focus meer en meer naar het gravelen. Ze nam vorig jaar nog deel aan het WK.

Ze was tot 2019 een koppel met veldrijder Eli Iserbyt. Twee jaar eerder werd ze verkozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland. Op Instagram heeft ze maar liefst 740.000 volgers.