Album Taylor Swift al gelekt op internet

Op sociale media worden links naar de liedjes gedeeld. Taylor, haar team en platenmaatschappij Big Machine Records hebben nog niet in het openbaar op het lek gereageerd. Wel lijken ze op de hoogte want van de meeste sites zijn de nummers alweer verdwenen, aldus E!.

Eerder deze week kwam ook de tracklist van het album al voortijdig naar buiten, tot woede van de zangeres. Die liet zelfs het twitteraccount van showbizzblogger Perez Hilton blokken omdat hij een foto van de tracklist had gedeeld.

Reputation is het langverwachte nieuwe album van Taylor. In augustus werd de eerste single Look What You Made Me Do al uitgebracht. Daarna volgden nog ...Ready for It?, Gorgeous en Call It What You Want.