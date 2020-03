Beau van Erven Dorens gaat door met huiskamer-tv

Beau gaat het programma samen met onder anderen Aldith Hunkar, Thomas van Luyn, Johan Fretz, Alexander Klöpping, Romana Vrede, Nazmiye Oral, Roel Maalderink, Martijn de Greve, Henk Leegte, Thomas Hogeling, Atta de Tolk en Stefano Keizers maken. De presentatoren schakelen van woonkamer naar woonkamer om verhalen te verzamelen uit het hele land.

Ondanks dat de tweede aflevering van Beau blijft binnen de helft minder kijkers trok, wordt IedereenLive wat betreft de initiatiefnemers John de Zwart en Martijn de Greve de nationale verbindingszender. De Zwart: „In deze crisistijd zit iedereen thuis. Met IedereenLive brengen we al onze woonkamers met elkaar in verbinding. Op deze manier wil de zender - juist nu - de saamhorigheid bevorderen.”

Gast en publiek

In het programma is heel Nederland zowel gast als publiek. Alles kan: vertellen over je nieuwe opruimskills, een verjaardagslied zingen voor je oma of een serenade brengen aan je grote liefde. Iedereen kan via Whatsapp zijn verhaal delen, waarna je kunt worden uitgenodigd voor de uitzending.

IedereenLive is van maandag tot en met vrijdag van 14:00 en 17:00 te zien via SALTO, YouTube en Facebook. De presentatie wordt maandag verzorgd door Beau van Erven Dorens, Nazmiye Oral en Stefano Keizers.