Acteur James Van Der Beek rouwt om moeder

„Mijn moeder is afgelopen week overleden. Ook al wisten we dat dit moment eraan zat te komen, en we eigenlijk dachten dat het anderhalf jaar geleden al zou gebeuren, ben ik nog steeds in shock”, schrijft de acteur bij een foto waarom hij met zijn moeder te zien is. „Ik ben dankbaar dat ze geen pijn meer lijdt, ik ben verdrietig, boos, opgelucht... allemaal tegelijk.”

De Amerikaanse acteur met Nederlandse roots heeft al een moeilijk tijd achter de rug. Eerder dit jaar moesten James en zijn vrouw Kimberly twee miskramen verwerken.