Het zombiegenre is springlevend

Iggy Pop snakt niet alleen naar mensenvlees maar ook naar koffie in ’The dead don’t die’. Ⓒ Focus

Zombies nemen de wereld over, keer op keer. Een even vreeswekkend als prikkelend idee, gezien het aanhoudende succes van het zombiegenre. Zelfs arthouse-lieveling Jim Jarmusch voert de levende lijken op in zijn nieuwe film The dead don’t die. „Zombies zijn slachtoffer en dader tegelijk. Dat maakt ze interessant”, zegt hij in Cannes.