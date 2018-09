"Dit is mijn echte vrouw"

"Ik ben zelf kind van gescheiden ouders, die alles over onze rug uitvochten. Daarom is ons gezin mij dierbaarder dan werken.”

De bijna 44-jarige krullenbol Zeelenberg speelt een wat goeiig karakter, die zijn liefde ontbijt op bed brengt en van wie je je kunt voorstellen dat hij het al jaren zonder seks moet stellen. Hij wordt gedumpt en in aanloop naar zijn scheiding tot op het bot getergd. We zitten nu in de serie precies op het omslagpunt”, lacht Dirk. "Ik mocht van Linda de Mol wat pit aan mijn karakter toevoegen. Dus slaat bij David de vlam in de pan. Hij krijgt ongehoorde woedeaanvallen en sleurt in de uitzending van morgen zelfs huisgenoot Boudewijn uit zijn auto.”

Dirk voorspelt: "En het wordt nog veel erger. David laat echt zijn ruwe randjes zien. Hij wordt onvoorspelbaar, blind van woede. Hij gaat zijn ex helemaal grijpen. Pikt het allemaal niet meer en formeert een advocatenteam. Het wordt oorlog. David gaat haar laten voelen wie er echt de baas is. En, zo zal het zich in de tweede serie van Divorce vast ontwikkelen, dat vindt zij eigenlijk wel aantrekkelijk.”

