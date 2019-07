Webwinkel moet Kim Kardashian paar miljoen betalen

De site plaatst al langer foto’s van Kim in haar gala-outfits, om vervolgens nagemaakte exemplaren van haar designerkleding aan te bieden. In de uitspraak benadrukt de rechter volgens TMZ dat het niet om een incident gaat, maar dat de site pagina’s vol heeft waarop het nagemaakte versies van Kims kleding verkoopt, allemaal voorzien van foto’s waarop zij het origineel draagt. Daarmee doet het bedrijf alsof Kim de producten promoot, wat niet waar is. De realityster klaagde Misguided daarom afgelopen februari aan.

Het is nog maar de vraag of Kim de miljoenen binnenkort op haar bankrekening kan verwachten. De webwinkel heeft nooit gereageerd op de aanklacht en was ook niet aanwezig bij de rechtszaak.