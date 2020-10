Jared Leto keert terug als Joker

De acteur, die in 2016 ook al te zien was als de slechterik in Suicide Squad, gaat deze week nieuwe scènes opnemen voor de film. Justice League werd oorspronkelijk geregisseerd door Snyder, maar toen hij vanwege de dood van zijn dochtertje het werk voor de film tijdens de post-productie neerlegde, werd hij vervangen door Josh Whedon. Laatstgenoemde maakte de film af met nieuwe, extra scènes die hij zelf had geschreven. Deze versie werd echter niet heel goed ontvangen en fans van de superheldenfilm wilden daarom graag de originele director’s cut van Snyder zien.

Fans kregen waar ze om vroegen en de zogenoemde Snyder Cut zal volgend jaar te zien zijn bij streamingdienst HBO Max.