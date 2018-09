Kelly Osbourne gewond aan enkel

Kelly probeerde met man en macht te voorkomen dat ze met haar gezicht in de toiletpot viel, maar daarbij maakte ze een ongelukkige beweging.

"Ik moest de keuze maken: mijn enkel verstuiken of in het toilet vallen. Raad eens wat ik heb gekozen?", twittert ze. "Ik kon de gedachte niet verdragen om met mijn gezicht in een publiek toilet te vallen! Maar nu ik zo veel pijn heb, heb ik mijn bedenkingen over die keuze."